ألياف كربون تفوق قوة الفولاذ بـ 10 مرات

كشفت الصين، مؤخراً، عن ابتكار أوراق كربون تفوق قوة الفولاذ بـ10 أضعاف، إذ قدمت مجموعة متخصصة بمواد البناء والإنشاءات، طبقاً لـ«روسيا اليوم»، ألياف كربون فائقة القوة من فئة T1200، تحت اسم SYT80، يتجاوز حد قوة ألياف SYT80 معدلات متانة الفولاذ بعشرة أضعاف.

وأوضحت الشركة أن حد مقاومة الشد لهذه المادة الجديدة، يتجاوز 8000 ميغا باسكال، أي ما يزيد بنحو 10 مرات على الفولاذ الهيكلي الكلاسيكي الذي تتراوح معدلاته بين 400 و600 ميغا باسكال.

وأشار تلفزيون الصين المركزي، إلى أن قُطر النسيج الجديد أقل من عُشر سمك شعرة الإنسان، كما تتميز المادة بخفة فائقة ومتانة عالية، إذ تبلغ كثافتها ربع كثافة الفولاذ.

وأكدت الشركة أن ابتكار SYT80، يمثل إنجازاً تكنولوجياً مهماً، يبرز استقلالية الصين في إنتاج ألياف الكربون عالية الأداء، وسلسلة التوريد بكاملها في هذه الصناعة.

ولا تقتصر ميزات الألياف الجديدة على قوتها القياسية فحسب، بل تشمل كثافتها المنخفضة جداً، ما يجعلها واعدة في المجالات عالية التقنية. وأشار المطورون إلى أن الخصائص الفريدة للألياف ستتيح تطوير أجزاء أخف وزناً وأكثر متانة لقطاع الطيران والفضاء، بما في ذلك الطائرات الكبيرة والمركبات الفضائية، ما يعزز كفاءتها وسلامتها.