ثعبان ضخم في مطار هندي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاقى انتشاراً واسعاً يظهر فيه ثعبان ضخم، يبلغ طوله نحو سبع أقدام، عثر عليه بعض المارة ملتفاً فوق وحدة تكييف خارجية في مطار مومباي. وأثار الثعبان حالة من الهلع بين المسافرين قبل تدخل فرق الإنقاذ للإمساك به، وإطلاق سراحه في الغابات. وأشارت التقارير إلى أن الثعبان هو من نوع ثعبان الجرذان الهندي، وهو غير سام، ويعيش في الغابات.

ونجحت الفرق الحكومية المتخصصة في إخراج الثعبان من المطار، من دون إلحاق الأذى به أو بأيّ من الموجودين، حيث جرى بعد ذلك إطلاقه في الطبيعية بمنطقة بعيدة عن السكان. وأشارت التقارير إلى أن الثعبان ينتمي إلى نوع ثعبان الجرذان الهندي، وهو غير سام وينتشر في المناطق الحضرية وشبه الحضرية بمومباي.