نموذج يقيس قدرة المستنقعات على امتصاص الكربون

طوّر فريق بحثي من الأكاديمية الصينية للعلوم نموذجاً علمياً جديداً لتقييم قدرة المستنقعات الملحية الساحلية على امتصاص الكربون بدقة. ويُعد النموذج الجديد، الذي يحمل اسم SAL-GPP، أول نموذج قائم على العمليات البيئية، إذ صُمم خصيصاً لأنظمة المستنقعات الملحية.

وعلى خلاف النماذج التقليدية التي تُستخدم لقياس الكربون في النظم البرية، ويدمج هذا النموذج تأثيرات المدّ والجزر وملوحة المياه لمحاكاة عملية التمثيل الضوئي للنباتات الساحلية بدقة أكبر. واعتمد الباحثون على بيانات من عدة مواقع رصد حول العالم للتحقق من دقة النموذج، الذي حقق مستوى أداء مرتفعاً في محاكاة إنتاجية الكربون اليومية.