خريطة ثلاثية الأبعاد لكوكب أورانوس

حقق فريق بحثي إنجازاً علمياً غير مسبوق برسم أول خريطة ثلاثية الأبعاد للغلاف الجوي العلوي لكوكب أورانوس.

وباستخدام تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي، رصد الفريق توهج الجزيئات على ارتفاع يصل إلى 5.000 كيلومتر فوق السحب، ما كشف عن كيفية تشكيل المجال المغناطيسي الفريد للكوكب شفقاً قطبياً مذهلاً.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها الفريق أن هذا المجال المغناطيسي، المائل والمزاح عن المركز، يخلق أحزمة شفقية ساطعة تتحرك بأنماط معقدة نتيجة توجيه الجسيمات المشحونة عبر الغلاف الجوي.

كما أكدت الدراسة استمرار برودة الغلاف الجوي العلوي لأورانوس على مدى الثلاثين عاماً الماضية، وهو اتجاه يثير دهشة العلماء منذ عقود. وبفضل تقنيات «ويب» المتطورة، تمكن الباحثون من تتبع صعود الطاقة وتحديد مناطق ذروة الحرارة وكثافة الأيونات بدقة عالية.