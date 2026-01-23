ببغاء يعود بعد غياب 4 سنوات «يرطن» لغة جديدة

لم يكن يتوقع رجل بريطاني يعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن يعود إليه الببغاء الذي فقده بعد 4 سنوات، وهو «يتكلم» لغة جديدة، إذ اكتسب، عوضاً عن لهجته البريطانية المعتادة، اللغة الإسبانية. وطبقاً لتقرير موقع 24، كان دارين تشيك، المقيم بمدينة تورانس جنوب كاليفورنيا، قد فقد ببغاءه، واعتقد أن الأمل في استعادته انتهى.

لكن، بعد 4 سنوات، عثرت جهة متخصصة في مدينة تورانس على ببغاء رمادي، وبفضل الشريحة الإلكترونية بساقه، وبالرجوع إلى السجلات، عُرف مالكه، وهو دارين تشيك، والذي أكد، بدوره، فور رؤيته للطائر أنه له بالفعل.

ولكنه ما أدهشه سماعه يردد عبارات باللغة الإسبانية، ذلك بعد أن كان يردد عبارات إنجليزية. وتبين أن عائلة هيرنانديز-سميث، المهاجر من غواتيمالا والذي يتحدث الإسبانية، كانت تحتضن الطائر خلال اختفائه.