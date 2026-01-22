قرش بملامح «الأنمي» على شاطئ في إسبانيا

لفظت أمواج البحر على شاطئ «لواركا» شمال غرب إسبانيا سمكة قرش من فصيلة «دالاتياس ليتشا»، التي تتميز بعيون ضخمة، ما دفع المتابعين لإطلاق لقب «قرش الأنمي» عليها، لتشابه ملامحها مع الشخصيات الكرتونية.

وكشفت عملية التشريح عن وجود 12 جنيناً داخل أنثى القرش. وأرجع الخبراء سبب الوفاة إلى وجود جرح قطعي في المريء بطول 3.5 سم، يعتقد أنه ناتج عن ابتلاع صنارة صيد، تسببت في نزيف داخلي حاد أدى بالسمكة إلى اليابسة.

وتعيش هذه الكائنات عادة في أعماق سحيقة تصل إلى 3500 متر، حيث تطورت عيونها لتصبح بهذا الحجم الضخم من أجل التكيف مع العتمة الدائمة في قاع المحيط.

ويطلق على هذا النوع أيضاً اسم «القرش البرتغالي»، ويمتلك كبداً ضخماً يزن 5 كيلوغرامات، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من كتلة جسده الكلية، ويساعده في الحفاظ على التوازن في المياه العميقة، كما تتغذى هذه القروش على الأسماك، وأحياناً تصطاد الحبار العملاق، إلا أنها تواجه خطر الانقراض بسبب الاصطياد المتكرر لها. ورغم الحظر الرسمي المفروض على صيدها تظل هذه الفصيلة عرضة للتهديدات البشرية.