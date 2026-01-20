مستعمرة مرجان عملاقة عمرها 4 قرون

اكتشف باحثو أعماق البحار في مياه فيوردلاند بنيوزيلندا مستعمرة عملاقة من المرجان الأسود، يبلغ ارتفاعها نحو 4 أمتار، وعرضها نحو 4.5 أمتار، ويُقدّر عمرها بنحو 400 عام. ويُعد الاكتشاف ذا أهمية عملية فائقة، كون هذا النوع مهدداً بالانقراض وينمو ببطء شديد، ويساعد معرفة مواقع المستعمرات الكبيرة على حمايتها بشكل أفضل، خاصة أن المناطق الرئيسية لانتشار المرجان الأسود هي المناطق الاستوائية في المحيطين الهندي والهادئ، وعلى أعماق تتراوح بين 300 و3000 متر.

وتُمثل دراسة هذا المرجان أمراً معقداً بسبب صعوبة الوصول إلى أعماق البحار. وقد أظهر تحليل الكربون المشع أن عمر العديد من أنواع المرجان قد يصل إلى مئات السنين، وأكبر عمر قياسي مسجل هو 4265 عاماً لمستعمرة Leiopathes المرجانية.