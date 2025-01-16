مدرسة ألمانية تغرّم الطلاب المتأخرين

بدأت مدرسة دورير الثانوية، بمدينة نورمبرج الألمانية، فرض غرامة تأخير، قدرها 5 يوروهات على الطلاب المتأخرين. ويقتضي القانون الداخلي فرض الغرامة على كل طالب يخالف بشكل دائم، وبدون عذر لوائح الحضور إلى المدرسة في التوقيت المحدد، وقال مدير المدرسة، رينر جيسدورفر: «إن الإجراء يحقق نتائج جيدة».

