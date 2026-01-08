حل قضية اختفاء غامضة بعد 5 عقود

تمكنت الشرطة الأمريكية في تكساس من حل أقدم قضية اختفاء في الولاية الملقبة بـ«النجمة الوحيدة»، بعد ما يزيد على 5 عقود، ومنحت عائلة الضحية شعوراً بالراحة والطمأنينة طال انتظاره.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1973 حين فقد أثر الفتى نورمان براتر البالغ من العمر 16 عاماً بعد خروجه مع أصدقائه في مدينة دالاس، ليبقى مصيره مجهولاً، حتى نجحت إدارة شرطة دالاس مؤخراً في مطابقة هويته مع جثة مراهق كان قد قتل في حادث دهس بمدينة روكبورت، على بعد 380 ميلاً من منزله، في يوليو من العام نفسه.

وجاء هذا الكشف بعد أن قام فاحص طبي بمراجعة ملفات قديمة، وقام بالتواصل مع وحدة المفقودين لوجود رابط محتمل، ما دفع المحقق رايان دالبي لاستخدام برامج التعرف على الوجه والتحليلات الجنائية، التي أظهرت تطابقاً كبيراً بين صور الحادث المجهول وصور نورمان.

وقد حسمت القضية تماماً حين التقى المحقق بآيزاك براتر شقيق الضحية، الذي تعرف فوراً على وجه أخيه، من خلال ندبات مميزة على الشفة والحاجب، كان قد أصيب بها في صغره، ليغلق بذلك ملف القضية رسمياً، ويمنح عائلته الطمأنينة المنشودة.