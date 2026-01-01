ثمانينية بارعة في التزلج على الجليد

أثارت مسنة روسية عمرها 84 عاماً ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بأدائها في عرض للتزلج على الجليد.

وفي عرض مسرحي على الجليد، لعبت تامارا موسكفينا البالغة من العمر 84 عاماً، دور تورتيلا السلحفاة وهي تتزلج على الجليد. وتضمن العرض الذي قدمته موسكفينا مجموعة متنوعة من عناصر التزلج على الجليد التي تميزت بصعوبتها بالنسبة لمنفذها وخاصة لشخص في سن هذه السيدة وتضمن ذلك: التزلج المائي، ورقصة السنونو، والقفزات. تقول موسكفينا مازحة إنها وافقت على المشاركة في البرنامج للتخلص من الصداع الذي تسببت به العواصف المغناطيسية لكبار السن. يشار إلى أن تامارا موسكفينا من مواليد يونيو عام 1941 في لينينغراد. وهي متزلجة فنية ومدربة تزلج فنية سوفييتية. حازت لقب بطلة الاتحاد السوفييتي ست مرات، وفازت ببطولة سبارتاكياد لشعوب الاتحاد السوفييتي مرتين.