تمنّت لطلابها «الإنفلونزا» فأوقفت عن العمل

لم تكن تتوقع مدرّسة موسيقى صينية، أن رد فعلها على مجموعة طلبة مشاغبين في الصف الدراسي، المتمثل بتمنيها أن يصابوا بـ «الإنفلونزا»، سيؤدي لوقفها عن العمل. إذ حدث ذلك خلال حصة دراسية عبر الفضاء الرقمي.

فحسب ما أورد تقرير موقع «24»، جاءت دعوات المعلمة، التي تدعى: لي، خلال محادثة جماعية على تطبيق تواصل ضمّ أكثر من 100 مشارك، وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت، ما أثار موجة من الانتقادات العلنية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت المعلمة في المحادثة: «الطلاب مزعجون جداً، أنا حقاً مشفقة على طبلة أذنيّ، آمل أن يصابوا جميعاً بالإنفلونزا...»، وأضافت رداً على بعض المتابعين الذين استنكروا كلامها: «لا يهمني طالما أنني أتقاضى راتبي، وإن أخبرتم مدرائي فالأمر لا يزعجني، وإذا كنتم في مكاني لما استطعتم الصبر». وأكدت «لي» أن تعليقها مجرد جزء من التعبير عن إحباطها.