تخوض «رحلة فضائية» ناجحة على كرسي متحرك

أصبحت مهندسة ألمانية، أول من أمس، أول مستخدم لكرسي متحرك يخرج إلى الفضاء، بعد قيامها برحلة قصيرة على متن مركبة تابعة لشركة «بلو أوريجين». وأطلقت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي جيف بيزوس صاروخها نيو شيبرد بمهمة جديدة شبه مدارية في تمام الساعة 8:15 صباحاً (14:15 ت.غ) من قاعدتها في تكساس.

واجتازت ميشيلا بنتهاوس، مهندسة الطيران والفضاء والميكاترونيكس بوكالة الفضاء الأوروبية، مع 5 سياح فضائيين آخرين خط كارمان، الفاصل بين الغلاف الجوي والفضاء، في الرحلة التي استغرقت نحو 10 دقائق. وتستخدم ميشيلا بنتهاوس الكرسي المتحرك نتيجة تعرضها لإصابة بالنخاع الشوكي إثر حادث دراجة هوائية. وأقلع الصاروخ نحو الفضاء، ثم انفصلت عنه الكبسولة الحاملة السياح الفضائيين قبل أن تهبط بصحراء تكساس.