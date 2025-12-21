64 نحاتاً يشيّدون تمثالاً ثلجياً بارتفاع 19 متراً

نجحت الصين مؤخراً في إتمام أعمال تشييد تمثال ثلجي عملاق بارتفاع 19 متراً (62 قدماً)، في مدينة هاربين شمال شرقي الصين، وذلك بعد 11 يوماً من انطلاق أعمال البناء الخاصة بالتمثال. وحسب «روسيا اليوم» جذب التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه ما يعادل مبنى من ستة طوابق، حشوداً من الزوار لالتقاط الصور بجانبه. وقد شارك في بنائه 64 نحاتاً، وأكثر من 100 عامل، باستخدام 3500 متر مكعب من الثلج الصناعي، ويرتدي التمثال قبعة ووشاحاً أحمر، مع وجه يحمل ابتسامة عريضة.

وعرضت عملية البناء عبر بث مباشر على الإنترنت، تابعها جمهور واسع تحت مسمى «الوصاية السحابية». وعلق أحد المتابعين: «هذا ليس رجل ثلج، بل نصب تذكاري ثلجي»، بينما وصف آخر المشهد بـ«الطاقة الشتوية بمستوى متقدم».