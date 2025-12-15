«ساعة» توثق اللحظات الأخيرة لمتنزه قتله دب

وثقت ساعة ذكية تعمل بنظام تحديد المواقع «GPS» تفاصيل مهولة عن اللحظات الأخيرة لياباني يبلغ من العمر 26 عاماً، قتله دب أثناء تنزهه في جبل راوسو بجزيرة هوكايدو شمال اليابان، إذ كان الشاب المدعو، سوتا كيسوكي، يتنزه برفقة صديق له في 14 أغسطس الماضي، عندما هاجمه دب بني بشكل مفاجئ، وسحبه بعيداً عن المسار المخصص للمشي إلى داخل غابة كثيفة.

وتمكن صديقه من الفرار، وإبلاغ السلطات. وعثرت فرق الإنقاذ في البداية على قطعة ملابس يعتقد أنها تعود للضحية، إضافة إلى محفظته، قبل أن تعثر عليه لاحقاً، وتنقله إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته، لكن العنصر الحاسم في كشف ما حدث، طبقاً لما أورده موقع «إرم نيوز»، كان الساعة الذكية التي يرتديها، إذ أظهرت بيانات الـGPS كافة تفاصيل وفاته.