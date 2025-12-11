طائرة تحطّ على مركبة

شهد أحد الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية حادثاً استثنائياً، حين اصطدمت طائرة صغيرة بسيارة أثناء محاولتها الهبوط اضطرارياً على الطريق المزدحم. ورصدت كاميرا مركبة لحظات الاصطدام المفاجئ، حيث ظهرت الطائرة وهي تنزل بسرعة نحو الطريق المكتظ بالمركبات في ساعة الذروة المرورية، لتصطدم مباشرة بمؤخرة السيارة. وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» وقعت الحادثة عند الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساء في المسار الجنوبي للطريق السريع بمدينة كوكوا، حيث هبطت طائرة من طراز بيتشكرافت 55 على سيارة تويوتا كامري موديل 2023، بحسب ما أفادت دورية الطرق السريعة في فلوريدا.

من ناحيته، قال جيم كوفي، أحد الشهود: «رأينا هذه الطائرة تهبط من السماء مباشرة»، مضيفاً أن الطائرة كانت على وشك الاصطدام بمركبته، لكنها حلقت فوقها، واصطدمت بالسيارة الأخرى. ونقلت قائدة السيارة، والتي تبلغ من العمر سبعة وخمسين عاماً، إلى المستشفى، ولم تصب سوى بإصابات طفيفة رغم شدة الاصطدام، بحسب ما ذكرت السلطات. ونجا قائد الطائرة، وراكب، من التصادم دون أي إصابات. وتتولى إدارة الطيران الفيدرالية التحقيق في حادثة الهبوط، بينما تجري دورية الطرق في فلوريدا تحقيقاً موازياً في الاصطدام.