أمريكي يستيقظ من التخدير يتحدث الإسبانية

أصبح رجل أمريكي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة إفاقته من التخدير يتحدث بلغة لم ينطق بها قط. ووثقت الزوجة اللحظات الأولى بعد خروج زوجها من غرفة العمليات، وبدت صدمتها واضحة وهي تسمعه يتحدث الإسبانية بانسيابية مذهلة، أثناء إفاقته من تأثير التخدير، وتتساءل عن السر وراء هذه الحادثة، وخاصة أن زوجها لم يدرس أو يتحدث الإسبانية في حياته سابقاً.

وكررت عليه زوجته السؤال بنبرة لا تخلو من الحيرة: «أنت تتحدث الإسبانية، من أين تعلمت هذه اللغة؟» لكن الأغرب كان رده المستمر بالإسبانية نفسها، مؤكداً أنه يعرف الإنجليزية فقط، دون أن يدرك اللغة التي تخرج من فمه.

في سياق متصل، يعرف الأطباء متلازمة اللغة الأجنبية كظاهرة نادرة، لكن معظم الحالات المسجلة تقتصر على تغيير اللهجة أو نبرة الصوت. أما هذا الرجل فظهر كأنه ناطق أصلي بالإسبانية. يذكر أن التخدير قد يؤدي إلى حالات استثنائية من الوعي، ويستعيد بعض المرضى لغات طفولتهم المنسية، بينما يظهر آخرون تغيرات في شخصياتهم، لكن هذه الحالة تبدو مختلفة تماماً.