أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمباني العالم

نجح علماء جامعة ميونيخ التقنية في ابتكار نموذج رقمي للبيئة البشرية على الأرض، يشمل 2.75 مليار مبنى، حسب تقرير في«روسيا اليوم»، وذلك ضمن مشروع Global Building Atlas، الذي يقدم صورة ثلاثية الأبعاد مفصلة للمدن والمناطق الريفية حول العالم.

وأوضح رئيس المشروع، البروفيسور شياوكسيانغ زو، أن الخريطة الجديدة تساعد في تحسين تخطيط المدن، وبناء الطرق، وحماية السكان من الكوارث الطبيعية. وأضاف أن هذه الدقة المتناهية لم تعد مقتصرة على بعض الدول فقط، بل تشمل الآن العالم بأسره، بما في ذلك المناطق الفقيرة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

ولم تقتصر أهمية الخريطة على تعداد المباني فحسب، بل امتدت لتشمل أحجامها ومعدلات البناء لكل فرد، وهو مؤشر يعكس مستوى التنمية الاقتصادية في مختلف الدول.

وتتيح هذه البيانات التخطيط الأفضل للمدن، بما في ذلك توزيع الموارد، وبناء المدارس والمستشفيات والطرق، فضلاً عن المساهمة في مكافحة تغير المناخ، من خلال حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخطيط المناطق الخضراء.