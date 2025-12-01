«غسالة بشرية» تنظف وتجفف في 15 دقيقة

تطرح «غسالة بشرية» في الأسواق اليابانية 25 ديسمبر الحالي. ويمزج الجهاز، الذي طورته شركة التكنولوجيا اليابانية Science Inc، بين تنظيف الجسم بالكامل والاسترخاء بعرض الموسيقى والأفلام، مع مراقبة العلامات الحيوية للمستخدم لضمان تجربة آمنة وفريدة.

ويُعرف الجهاز بـ«الغسالة البشرية»، حيث يتيح للإنسان الاستلقاء داخل كبسولة بطول 2.3 متر، ثم تبدأ عملية التنظيف بالاعتماد عل تقنية «الميكروبابل»، وهي فقاعات مائية دقيقة للغاية تدخل إلى المسام وتزيل الأوساخ والخلايا الميتة بلطف، إلى جانب رذاذ مائي ناعم يوزّع الماء على الجسم بطريقة متوازنة دون ضغط قوي، ثم يتم تجفيف الشخص تلقائياً دون الحاجة لأي مجهود يدوي أو مناشف.

وتستغرق هذه العملية بجميع مراحلها 15 دقيقة فقط، من بداية الاستحمام وحتى نهايته.