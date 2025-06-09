سرقت 400 ألف «إسترليني» لتنفقها على «تيك توك»!

استحقت امرأة بريطانية هي أم لطفلين، حكماً بالسجن 28 شهراً بعد أن سرقت أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني من الشركة التي تعمل فيها، فأنفقتها على شراء «رموز تيك توك» لدعم منشئي المحتوى المفضلين لديها.

وكانت كاثرين جرينال (29 عاماً)، تشغل منصب مديرة الحسابات في شركة «نيو ريج المحدودة» للسيارات، إذ حولت، حسبما نقلت «روسيا اليوم» مبلغ 443 ألفاً و500 جنيه إسترليني من حسابات الشركة إلى حسابها الشخصي بين فبراير 2024 وأبريل الماضي، وصرفت أكثر من 300 ألف جنيه منها عبر مئات المعاملات على تطبيق «تيك توك»، فيما ذهب الباقي إلى نفقات أخرى، مثل: السفر والإقامة الفاخرة والتسوق.

وأوضحت جرينال خلال التحقيقات أنها وقعت في فخ «هوس» دعم المشاهير على «تيك توك»، حيث كانت تشتري رموزاً افتراضية تمنحهم دخلاً مالياً، واعترفت بأن الأمر تحوّل إلى إدمان.