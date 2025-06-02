وصلت الزفاف بسيارة جنازات لأنها جزء من قصة حبها

كان الجميع ينتظر أن تطل العروس بسيارة الزفاف الفارهة، إلا أنها اختارت الوصول إلى الحفل بسيارة جنازة، وذلك في لفتة أثارت فضول المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. هكذا كانت حال البرازيلية دانييلا سينيور، البالغة من العمر 33 عاماً، في الاحتفال بزفافها من شريكها أبولو سكاريوت، 31 عاماً، قرب ساو باولو في البرازيل.

إذ كشفت العروس، حسب تقرير «روسيا اليوم»، أن السبب وراء اختيارها هذه المركبة يعود إلى أن زوجها يعمل في مجال تجهيز الجنائز. وبينت أنه تعود تفاصيل لقائهما إلى أبريل 2023، حيث التقت بأبولو لأول مرة خلال جنازة أحد المعارف. كما أعرب أبولو عن دهشته من الضجة التي أثارتها فكرة سيارة الجنازة، موضحاً أن الجنازات أصبحت جزءاً من قصة حبهما. وقال: «لم نتوقع ذلك مطلقاً. اخترنا السيارة لأنها تمثل جزءاً من قصتنا».