الصين تفتتح اليوم أعلى جسر في العالم

تفتتح الصين اليوم جسر «هواجينغ» عبر وادي مقاطعة غويتشو في الصين، ويعد هذا الجسر المعلق الأعلى في العالم بارتفاع 625 متراً، متجاوزاً جسر «دوغ» (565 متراً) في المقاطعة نفسها. ووفقاً لوكالة أنباء شينخوا، سيفتتح الجسر، الذي استغرق بناؤه أكثر من ثلاثة أعوام، أمام حركة المرور، اليوم. ويقلص الجسر زمن السفر عبر الوادي من ساعتين إلى بضع دقائق فقط، ويضاف إلى قائمة المشاريع الهندسية العملاقة التي تعزز مكانة الصين في البنية التحتية عالمياً.

يبلغ طول الجسر 2890 متراً مع امتداد رئيسي يبلغ 1420 متراً. وبارتفاعه البالغ 625 متراً فوق سطح النهر، سيحطم هذا الجسر عند افتتاحه رقمين قياسيين عالميين، ليصبح أعلى جسر في العالم، وأكبر جسر من حيث الامتداد بني في منطقة جبلية.