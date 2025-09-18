رافعة لنقل جثمان تركي يزن 310 كيلوغرامات توفي داخل شقته

في حادثة فريدة من نوعها، اضطرت عائلة تاجر تركي مشهور، توفي إثر أزمة قلبية، لتشييعه في مراسم استثنائية، مؤخراً، وذلك في مدينة آيدن التركية، حيث اضطرت العائلة إلى استخدام رافعة لنقل جثمانه الكبير من خلال نافذة بعد إجراء توسعة لها في شقته الكائنة بالطابق الثاني ضمن أحد الأبنية في تركيا.

ويعود سبب ذلك إلى ضخامة جسده ووزنه الهائل البالغ نحو 310 كيلوغرامات.

وفي هذا السياق، كان قد توفي بارش يلديريم (50 عاماً)، أول من أمس، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية، بشكل مفاجئ، عقب معاناة طويلة مع السمنة المفرطة، والتي لم ينفع معها خضوعه في شهر يوليو الفائت لعملية تكميم معدة في مدينة مجاورة، إذ تدهورت حالته الصحية كثيراً في الفترة الماضية وهو في منزله، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

واحتاجت عملية تشييع بارش يلديريم إلى حضور عمال متخصصين بفك نافذة الشقة، ثم وضعوا الجثمان الملفوف على لوح خشبي ونقلوه إلى الأسفل برافعة بعد عملية معقدة جداً.

وقد وثق مقطع فيديو لحظات إنزال الجثمان وتجمع عدد من سكان الحي لمتابعة العملية ووداع جارهم الذي كان نادراً ما يظهر خارج منزله.