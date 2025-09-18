سرقة قطع ذهبية أثرية من متحف في باريس

اقتحم لصوص متحف التاريخ الطبيعي في باريس وسرقوا قطعاً ذهبية بقيمة 600 ألف يورو (710 آلاف دولار)، في أحدث حلقة من سلسلة سرقات مقلقة، تستهدف مؤسسات ثقافية، بحسب المتحف. يشتهر المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي الواقع في الدائرة الخامسة الراقية بالعاصمة الفرنسية بهياكله العظمية للديناصورات، وعينات الحيوانات المحنطة، ويضم أيضاً معرضاً للجيولوجيا والمعادن.

رُصدت عملية اقتحام، صباح الثلاثاء، إذ أفادت تقارير أن اللصوص استخدموا آلات قص المعادن لاقتحام المتحف الواقع على ضفة نهر السين، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الباريسيين والسياح.

وقال المكتب الصحافي للمتحف: «إن السرقة طالت عينات من الذهب المحلي من المجموعات الوطنية التي يحتفظ بها المتحف». وأضاف «مع أن قيمة العينات المسروقة تُقدر بنحو 600 ألف يورو بناء على سعر الذهب الخام، إلا أنها تحمل قيمة تراثية لا تُقدر بثمن».