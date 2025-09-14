يبتكر لعبة إلكترونية من ذكرياته مع جدته الراحلة

قرر شاب صيني يدعى زو ييتشن، يبلغ من العمر 32 عاماً تكريم جدته الراحلة بطريقة غير تقليدية، حيث ابتكر لعبة إلكترونية قصيرة، تحاكي تفاصيل حياتهما اليومية.

اللعبة، التي تحمل اسم «Grandma»، تعتمد على رسومات بكسلية بسيطة، وتعيد للأذهان ألعاب جهاز «Game Boy»، الذي انتشر في تسعينيات القرن الماضي. وتقوم فكرة اللعبة على مساعدة الجدة بعد تعرضها لإصابة نتيجة سقوطها، حيث يُطلب من اللاعبين إنجاز مهام يومية مثل إعداد الطعام، وشراء المشروبات المفضلة، ودفع الكرسي المتحرك، وغيرها.

وتعتمد آلية اللعب على خيارات «نعم» أو «لا» لإنهاء المهام، وفي النهاية تُظهر اللعبة الجدة وهي تشكر اللاعب قبل أن يرمز طائر ضخم إلى رحيلها، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية. وأوضح زو ييتشن، من مدينة ووهان في مقاطعة هوبي، أن الدافع وراء الفكرة كان فقدانه جدته العام الماضي، فقد نشأ في كنف جديه حتى سن الثالثة من عمره، وكان يعتبر جدته شخصية قوية دائمة الابتسام. وبعد سقوطها في مارس العام الماضي تولى رعايتها، لكنها رحلت بعد أسابيع، الأمر الذي دفعه إلى البدء في تصميم اللعبة. وأشار إلى أنه اختار محاكاة تصميم «Game Boy» لأنه ارتبط بطفولته، مؤكداً أنه يرى في الفن وسيلة لتحويل تجاربه الشخصية إلى أعمال إبداعية.