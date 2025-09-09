عرض زواج في قاع البحر

رافق دانيل البالغ من العمر 21 عاماً من مدينة كراسنويارسك الروسية، صديقته ناستيا، البالغة من العمر أيضاً 21 عاماً، في أول تجربة غوص لهما قبالة رأس تارخانكوت في شبه جزيرة القرم، وحوّلها إلى ذكرى لا تُنسى.

وأثناء استكشاف قاع البحر، لفت نظر ناستيا ما بدا كأنه زجاجة عالقة بين الصخور. وحين اقتربت لتفحصها، استدارت لتجد دانيل أمامها مباشرة ممسكاً بعلبة مفتوحة بداخلها خاتم الخطوبة.