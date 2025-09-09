جمجمة دب استخدم في عروض مصارعي روما

أسفرت أعمال التنقيب قرب مدرج روماني، في صربيا، عن العثور على جمجمة دب بني يعود تاريخها إلى نحو 1700 عام. وبينت الدراسات والاختبارات الخاصة بالاكتشاف، حسب «روسيا اليوم»، أن الدب احتُجز في الأسر لعدة سنوات خلال تلك الحقبة، وأجبر على المشاركة في قتال المصارعين.

إذ وُجدت على جمجمته إصابة ملتئمة، يُرجَّح أنها نتجت عن سلاح أحد محاربي الوحوش الرومانيين، إضافة إلى علامات عدوى يُحتمل أنها كانت السبب في نفوقه.

وقال نيمانيا ماركوفيتش، رئيس فريق البحث وكبير الباحثين في المعهد الأثري ببلغراد: «لا يمكننا الجزم بشكل قاطع بأن الدب نفق مباشرة داخل الحلبة، لكن البيانات التي جمعناها تشير إلى أن الإصابات تعود إلى فترة العروض، وأن العدوى اللاحقة ربما عجّلت بشكل كبير بموته». وأكد تحليل الحمض النووي القديم أن الدب كان ذكراً وفي نحو السادسة من عمره.