«غسالة فضائية» تنظّف الملابس بالأوزون

نجح علماء صينيون، في ابتكار غسالة ملابس مدمجة، مخصصة للاستخدام في المحطات الفضائية أو القواعد المستقبلية على الكواكب الأخرى. وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، أن الغسالة الفضائية المبتكرة لا تحتاج منظفات كيميائية، إذ تعتمد على الأوزون وكمية قليلة جداً من الماء - المورد الأكثر ندرة في الفضاء- لتنظيف الملابس. وطبقاً لتقرير نشره «روسيا اليوم»، تتميز الغسالة بشكلها المكعب وبأنها بحجم حقيبة سفر عادية ووزن يبلغ نحو 12 كيلوغراماً. ويجري تزويدها بالماء على هيئة رذاذ عبر جهاز رش، وتُستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتوليد الأوزون الذي يعمل مطهّراً قوياً لتعقيم الملابس.

وأشارت الصحيفة إلى أن رواد الفضاء لم يسبق لهم غسل ملابسهم بالفضاء.