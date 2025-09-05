لص يشتكي متجراً منعه من السرقة

تقدم كندي بدعوى قضائية يتهم فيها مجموعة موظفي متجر «دينو للمواد الغذائية» في وينيبيغ، كبرى مدن مقاطعة مانيتوبا الكندية، بعد محاولته سرقة سيارة، بالاعتداء الشديد عليه.

ودفع مايكل برينس، اللص، بدعواه ضد المتجر والمالك راجان فارما وثمانية موظفين آخرين، مؤكداً تعرضه للضرر جراء الحادثة. وحسب «روسيا اليوم»، جاء في بيان الدعوى المقدمة إلى محكمة كينغز بينش في مانيتوبا، مؤخراً، ادعاء برينس (36 عاماً) بأن الموظفين استخدموا قوة مفرطة أثناء اعتقاله.

وكان برينس قد اختلس سترة تحتوي على محفظة ومفتاح سيارة من المتجر، ثم عاد لسرقة السيارة. لكن محاولته فشلت بسبب اشتغال إنذارها. ويقول برينس أن الموظفين سحبوه منها ولكموه بشدة، كما ضربوه بمطرقة على رأسه ما تسبب له بالنزيف.

وعقب ذاك، اتصل شقيق برينس بالطوارئ، حيث نقل إلى مركز العلوم الصحية وتلقى العلاج. ثم اعتقل بعد خروجه، من قبل شرطة وينيبيغ واحتجز بمركز هيدينجلي الإصلاحي. ويدعي برينس أن الاعتداء تسبب له في إصابات خطيرة تشمل كسوراً في الجمجمة، وارتجاجاً في المخ، وتلفاً في الأعصاب، ودواراً وتورماً في الدماغ.