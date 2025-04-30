طفل «يتلف» لوحة قيمتها 56 مليون دولار

أزيلت لوحة ضخمة للفنان مارك روثكو تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات من العرض في متحف هولندي بعد أن تسببت يد طفل في إتلافها.

ووقعت الحادثة في لحظة غفلة، حيث تسبب الطفل في إحداث خدوش بسطح اللوحة التي تحمل اسم «رمادي، برتقالي على كستنائي، رقم 8» للفنان العالمي مارك روثكو، والتي يقدر الخبراء قيمتها بـ56 مليون دولار، حسب «روسيا اليوم».

وكانت اللوحة معروضة في متحف «بويجمانز فان بيونينجن» في روتردام بهولندا. وقال المتحف في بيان: «تعرضت اللوحة لأضرار سطحية بعد لمسها من قِبَل طفل أثناء العرض، ما تسبب في ظهور خدوش صغيرة في الطبقة غير الملمعة من الطلاء في الجزء السفلي منها».

وأضاف: «تم الاستعانة بخبراء ترميم محليين ودوليين، ونحن نبحث حالياً الخطوات اللازمة لمعالجة اللوحة، مع توقع إعادة عرضها في المستقبل».