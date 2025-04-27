نشاطات بسيطة لدقائق معدودة تحمي قلوبنا

اكتشف باحثون، أخيراً، أن مجرد أداء نشاطات حياتية بسيطة، يومياً، لمدة ثلاث دقائق، ربما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن.

واعتمدت الدراسة، حسب موقع «ميديكال إكسبرس»، على تحليل بيانات 24139 مشاركاً من البنك الحيوي البريطاني، بمتوسط عمر 62 عاماً، ممن ارتدوا أجهزة تعقب لرصد مستويات نشاطهم البدني خلال الفترة بين 2013 و2015.

وركز الباحثون من المملكة المتحدة وأستراليا بالتعاون مع مركز ماكنزي للأجهزة القابلة للارتداء، على الأشخاص الذين لا يمارسون التمارين الرياضية المنتظمة، ليكتشفوا أن الأنشطة اليومية العارضة، مثل إعداد الوجبات المنزلية والتنظيف، والبستنة، أو حتى التسوق، توفر فوائد صحية كبيرة للقلب.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين حرصوا على ممارسة أنشطة يومية معتدلة الكثافة لـ 3 دقائق على الأقل يومياً، انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

ولاحظ الباحثون فروقاً بين الجنسين، حيث تبين أن النساء يمارسن هذه الأنشطة العارضة أكثر من الرجال، ما يفسر جزئياً الفوارق بمعدلات الإصابة بأمراض القلب بين الجنسين. ووجدت الدراسة أن الفوائد تزداد مع زيادة مدة وكثافة هذه الأنشطة اليومية.