بريطانية تعمل «مُعزّية محترفة»

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا بتفاصيل قصة سيدة بريطانية اختارت طريقاً غير مألوف لكسب المال، إذ تعمل «مُعزّية محترفة» مقابل 60 دولاراً في الساعة، وهو ما يعادل نحو 45 جنيهاً استرلينياً.

وأصبحت السيدة حديث الإعلام بعد كشفها عن عملها في حضور الجنازات بدور شخصيات مختلفة، فتارة تدعي أنها صديقة قديمة للمتوفى، وأحياناً تقدم نفسها كقريبة بعيدة لم يلتقِ بها الحاضرون من قبل، ولجعل روايتها مقنعة، تجهز دائماً قصة خلفية تُبرر سبب غيابها عن حياة الفقيد في سنوات سابقة، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.

ولا تقتصر المهمة على الظهور في العزاء، بل تشمل أداءً تمثيلياً يتطلب بكاءً حقيقياً أمام الحضور، وتكشف السيدة أنها تعتمد على مشاهد حزينة من الأفلام أو على أغنيات مؤثرة لتستحضر الدموع عند الحاجة، هذه القدرة جعلتها تكسب ثقة بعض العائلات التي استعانت بخدماتها أكثر من مرة.



وتؤكد السيدة أنها لا ترى في عملها خداعاً بقدر ما تعتبره خدمة مطلوبة.

ورغم أن تجربة السيدة البريطانية بدت غريبة لكثيرين، فإن عمل «المُعزين المحترفين» ليس جديداً تماماً، فقد عرف التاريخ نساءً متخصصات في النواح والبكاء في المآتم، وكانت العائلات تستعين بهن لإظهار الحزن والوفاء للراحلين.