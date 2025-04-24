«تشات جي بي تي» ينقذ سيدة من الموت

كشفت أم لطفلين تُدعى لورين بانون عن أن برنامج «تشات جي بي تي»، لعب دوراً حاسماً في اكتشاف إصابتها بالسرطان وإنقاذ حياتها، بعد أن فشل الأطباء في تشخيص حالتها بشكل دقيق. وبدأت بانون، التي تعيش بين جزر فيرجن ومدينة ويلمنغتون الأمريكية، تعاني من أعراض شبيهة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وعلى الرغم من أن نتائج فحصها جاءت سلبية، إلا أن الأطباء أصروا على تشخيصها بالمرض ووصفوا لها العلاج. لكن حالتها الصحية تدهورت، بحسب موقع «LADbible Group» البريطاني. وكتبت بانون أعراضها لـ «تشات جي بي تي» فاقترح أنها تعاني من مرض في الغدة الدرقية. وخلال الفحص، تبين أنها مصابة بسرطان الغدة الدرقية، حسب «سكاي نيوز».

وخضعت لعملية جراحية، وهي الآن تخضع لمراقبة طبية. وأضافت بانون: محظوظة لاكتشاف المرض مبكراً. أنقذ «تشات جي بي تي حياتي».