طفلة بعمر 10 سنوات تحصد شهادتين جامعيتين

تتخرج طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات من مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، الشهر المقبل، إذ ستحصل على شهادتي دبلوم من كلية كرافتون هيلز في مدينة يوكيبا، بحسب ما ذكره موقع Inland Empire Community News. ووفقاً للمصدر ذاته، ستكون أليسا بيراليس أصغر خريجة في تاريخ الكلية المجتمعية.

وبدأت أليسا مسيرتها الجامعية وهي بعمر الثامنة فقط، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز». وقالت أليسا: «إنه أمر ممتع جداً بالنسبة لي، مثل اللعب في الخارج أو ركوب الدراجة أو أي نشاط آخر. أنا فقط أستمتع بالتعلم، فهناك العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام هناك».

وأعربت عن امتنانها لوالدها، مشيرة إلى أنه دفعها إلى بذل أقصى ما لديها من جهد في دراستها والعمل الجاد، حسب ما ذكرت مواقع ووكالات إخبارية. وقالت أليسا: «عندما بدأت الدراسة في كرافتون (بعمر 8 سنوات)، كنت متوترة قليلاً... لأنها كانت المرة الأولى لي في مدرسة عامة.

ولكن بعد ذلك التقيت بأشخاص لطفاء للغاية، وكان ذلك مفيداً جداً». ورغم صغر سنها، فإن أليسا لا تخطط للتوقف هنا، إذ إن لديها خططاً للعمل مستقبلاً في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.