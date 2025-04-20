البشر و«الروبوتات» يتسابقون

شارك 20 روبوتاً بشرياً في أول نصف ماراثون مشترك في العالم بين البشر والروبوتات، أقيم في العاصمة بكين، أمس. وكان أول من عبر خط النهاية هو الروبوت «تيانغون ألترا»، الذي قطع مسافة نحو 21.1 كيلومتراً في ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية، متقدماً على أقرب منافس له بنحو ساعة.

وكان أسرع العدائين البشر من إثيوبيا، إذ إن أفضل وقت للرجال كان ساعة ودقيقتين و36 ثانية، وللنساء ساعة و11 دقيقة و7 ثوانٍ. الروبوت «تيانغون ألترا»، يزن نحو 55 كيلوغراماً ويبلغ ارتفاعه 1.8 متر. وقال وي جياشينغ، ممثل فريق روبوت «تيانغون ألترا»، إنه حافظ على سرعة تبلغ نحو 7 - 8 كيلومترات في الساعة.

وقال وي جياشينغ: «لتحقيق مثل هذه النتيجة المتميزة في هذا الماراثون، كان علينا التغلب على مشاكل تتعلق باستقرار الهيكل وخفته، فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة المفاصل بسبب الحركة لفترات طويلة».