طاقم جديد في محطة الفضاء الدولية للحلول مكان الرائدين العالقين

دخل فريق جديد من رواد الفضاء، أمس، إلى محطة الفضاء الدولية للحلول بدلاً من زميليهما العالقين في المحطة المدارية منذ تسعة أشهر، بحسب ما أظهر بث حيّ. وفي اللقطات التي عرضت بعد وقت قصير من الساعة 05:45 بتوقيت غرينيتش، بدا الرواد الجدد وهم يصلون إلى داخل مركبة الفضاء «كرو دراغون» التابعة لشركة «سبايس إكس»، وهم يسلمون، في ظل انعدام الجاذبية، على نظرائهم الموجودين في المحطة الدولية.

ومن بين الطاقم الحالي للمحطة، رائدا الفضاء الأمريكيان بوتش ويلمور وسوني وليامز العالقان فيها منذ يونيو، بسبب أعطال طرأت على مركبة «ستارلاينر» التابعة لـ «بوينغ» التي حملتهما إلى المحطة. وعانت المركبة التي كانت تنفذ أول رحلة مأهولة لها مشكلات في الدفع، واعتبرت غير صالحة لإعادتهما إلى الأرض.

وبالتالي، فإن رحلة الذهاب والإياب التي كان يفترض أن تقتصر على أيام، امتدت أكثر من تسعة أشهر بالنسبة لويلمور ووليامز، أي ما يفوق المدة التي يمضيها رواد الفضاء في المحطة عادة، وهي ستة أشهر. ويمكن أن تبدأ رحلة العودة الأربعاء. ولم يتجاوز بوتش ويلمور وسوني وليامز بعد الرقم القياسي الذي سجله رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، والذي أمضى 371 يوماً في محطة الفضاء الدولية عام 2023.