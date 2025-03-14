تسرق تاجاً ذهبياً بحيلة ماكرة حفاظاً على مشاعر خطيبها

شهدت منطقة بيوغلو في مدينة إسطنبول التركية حادثة سرقة غريبة، حيث قامت فتاة بسرقة تاج ذهبي ثمين من أحد محال المجوهرات، بعدما استخدمت حيلة ماكرة لاستدراجه إلى يديها. وبدأت القصة عندما زارت شابة أحد محلات المجوهرات برفقة خطيبها، حيث لفت نظرها تاج ذهبي تبلغ قيمته 250 ألف ليرة تركية، إلا أن صديقها لم يتمكن من شرائه لها بسبب ارتفاع ثمنه، ما دفعهما إلى مغادرة المتجر خاليي الوفاض.

وفي اليوم التالي، عادت الشابة إلى المحل بمفردها، وطلبت رؤية التاج مرة أخرى، ولإبعاد الشبهات، ادّعت رغبتها في تصويره بهاتفها المحمول، والتقطت له عدة صور قبل أن تستغل الفرصة وتهرب به. وعلى إثر بلاغ تقدم به صاحب المتجر، باشرت فرق البحث الجنائي في شرطة بيوغلو تحقيقاتها، وتم التعرف على هوية السارقة ومكان سكنها.

وتمكنت الشرطة من مداهمة منزلها، حيث تم القبض عليها وعُثر على التاج الذهبي بحوزتها. وأدلت المتهمة باعتراف غريب، حيث قالت: «رأينا التاج أنا وخطيبي، لكنه لم يستطع شراءه بسبب سعره المرتفع.. لم أرد أن يشعر بالحزن، لذا قررت سرقته». وفي جلسة المحكمة، قرر القاضي الإفراج عنها بشروط الرقابة القضائية، فيما تمت إعادة التاج المسروق إلى صاحب متجر المجوهرات.