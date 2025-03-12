87 ألف دولار لقاء حبة شيتوس على شكل «بوكيمون»

بيعت أغلى حبة شيتوس (نوع من الشيبس)، في العالم على شكل شخصية تشاريزارد من سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية «بوكيمون» لمشتر لم يكشف عن اسمه، بسعر 87 ألف دولار. وكشف مقطع فيديو أن حبة الشيتوس مثبتة على بطاقة بوكيمون ومغلفة داخل صندوق، وكأنها قطعة تاريخية، في مشهد حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما أعلنت دار «غولدين» للمزادات، فقد تم اكتشاف الوجبة الخفيفة الحارة على شكل تنين وحفظها من قبل شركة تذكارات رياضية في وقت ما بين عامي 2018 و2022، ثم زادت شعبيتها على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي.

وتساءل مغردون عن سبب إنفاق شخص ما الكثير من المال على «شيتوس»، إذ قال أحد المستخدمين: «هذا أمر غريب إلى حد ما، لكننا في عام 2025، والناس يفعلون أشياء مجنونة»، بينما تساءل آخرون كيف أصبحت الوجبة الخفيفة تشبه التنين إلى هذا الحد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تباع فيها قطعة شيتوس غريبة الشكل بمبالغ طائلة من المال، ففي عام 2017، بيعت قطعة شيتوس تشبه الغوريلا هارامبي، التي قُتلت خلال حادث مأساوي في حديقة حيوانات سينسيناتي الأمريكية، مقابل ما يقرب من 100 ألف دولار.