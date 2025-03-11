يخطف كلبين ويطلب فدية تتجاوز مليون دولار

تمكنت الشرطة السويسرية من حل لغز قضية اختطاف كلبين وطلب فدية مقدارها مليون فرنك سويسري (نحو 1.13 مليون دولار). وقالت شرطة زيوريخ إنه تم سرقة الكلبين، وهما من نوع بولونكا، من منزل رجل يبلغ من العمر «59 عاماً» بمدينة شليرين قرب زيوريخ عندما كان صاحب الكلبين خارج المنزل.

وعندما عاد الرجل لم يجد الكلبين ووجد رسالة تطالبه بالأموال لإطلاق سراحهما، وبدلاً من دفع الفدية اتصل الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بالشرطة. وخلال التحقيقات ألقت الشرطة القبض على رجل نرويجي يبلغ من العمر «30 عاماً» في مطار زيوريخ قالت إنها تشتبه بشدة في تورطه في السرقة.

وبعد فحص مزيد من الأدلة والتعاون عبر أوروبا، اعتقلت الشرطة في بولندا مشتبهاً به يبلغ من العمر 38 عاماً، وعثرت على الكلبين المختطفين في بولندا وأعادتهما بأمان إلى مالكهما.