ينجو بأعجوبة بعد أن صدمه قطار شحن

نجا رجل بأعجوبة بعدما صدمه قطار شحن وهو نائم إلى جانب السكة الحديد في ليما، على ما ذكرت السلطات المحلية، أول من أمس. وقال مسؤول الأمن في بلدية اتي الجنرال خافيير أفالوس إن «القطار دهسه، وبمعجزة لم يقتله».

وأضاف «نام إلى جانب السكة ولم يشعر بأن القطار آت». وكان قطار الشحن «أندينا إس أيه سي» متجهاً إلى منطقة الأنديز في البيرو عندما اصطدم بخوان كارلوس تيلو (28 سنة) الذي كان مستلقياً إلى جانب السكة. وتوقف القطار بعد ثوانٍ.

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة ونشرتها البلدية لحظة اصطدام القاطرة الحمراء بالشاب، وقيامها بقذفه لبضعة أمتار. ثم يظهر الشاب وهو ينهض، ثم يسقط قبل أن يعاود النهوض، وكأنه مذهول بجوار السكة، قبل أن يسير وسط ظلام دامس. وقال أفالوس إن الشاب أصيب بجروح طفيفة.