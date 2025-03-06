يسرق أقراطاً ثمينة ويبتلعها لإخفاء الأدلة

أقدم لص محترف على سرقة زوجين من الأقراط الفاخرة من متجر «تيفاني آند كو» في أورلاندو الأمريكية، تبلغ قيمتهما نحو 770 ألف دولار، قبل أن يبتلعها في محاولة لإخفاء الأدلة.

ووفقاً لتقارير الشرطة، دخل جايثان لورانس جيلدر البالغ من العمر 32 عاماً المتجر، وتمكن من سرقة زوجين من الأقراط المرصعة بالماس، أحدهما بقيمة 160 ألف دولار، والآخر بقيمة 609.5 آلاف دولار. كما سرق خاتماً فاخراً قيمته 587 ألف دولار، تمت استعادته لاحقاً.

وبعد مطاردة قصيرة، قبضت الشرطة الأمريكية على الرجل. وعند إخضاعه للفحص الطبي في مركز الاحتجاز، اكتشف المسؤولون وجود الأقراط في داخل معدته.

وذكر تقرير الشرطة أن الرجل أعرب عن ندمه لعدم قيامه بالتخلص من الأقراط بدلاً من ابتلاعها. وقد تم توجيه تهم السرقة الكبرى والسرقة المقنعة إليه، إضافة إلى كشف سجله الإجرامي الطويل، إذ سبق أن اتهم بسرقة متجر «تيفاني آند كو» في تكساس في سنة 2022، ويوجد في حقه 48 مذكرة اعتقال نشطة في ولاية كولورادو. وتعد هذه الحادثة من أغرب حوادث السرقة التي تشهدها فلوريدا، حيث لجأ اللص إلى طريقة غير تقليدية لإخفاء المسروقات، ما أثار دهشة السلطات والجمهور على حد سواء.