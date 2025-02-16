أظهرت نتائج إحدى أكبر الدراسات من نوعها، نشرتها مجلة «بلوس ون» أن النساء أكثر سخاء بشكل ملحوظ مقارنة بالرجال. وفي المتوسط، وجدت الدراسة أن النساء يتبرعن بأموال أكثر من الرجال.

وفي تجربة أُجريت في سياق الدراسة، وُجد أن النساء تبرعن بنسبة 40 % أكثر من الرجال في المتوسط. وأشار الباحثون إلى أن الاختلافات بين الجنسين كانت مرتبطة بالقدرة على التفكير، والسمات الشخصية، والعواطف. ووجدوا أن سمتين شخصيتين أثرتا بشكل إيجابي على الكرم: الانفتاح (المرتبط بالفضول والتسامح مع التغيير) والودية (المرتبطة بالتعاطف).

وقالت البروفيسورة مارينا بافان، من جامعة خايمي الأول في إسبانيا، التي شاركت في الدراسة، إن النتائج فاجأت الفريق. وأضافت: «ما أدهشنا هو الفرق الكبير نسبياً في العطاء بين الرجال والنساء».