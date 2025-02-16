حيوان «قارض» يعتقل تاجر مخدرات

فاجأت الشرطة الوطنية في بيرو الجميع، سواء من السلك الشرطي، أو من مجرمي تهريب المخدرات، أو من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بأساليبها المبتكرة والغريبة في القبض على واحد من أخطر المجرمين.

ونشرت الشرطة الوطنية في البيرو مشهداً طريفاً من إحدى عملياتها، يظهر فيه شرطي تابع لها يقوم بالتنكر وإلقاء القبض على أحد تجار المخدرات، بعد ارتدائه زي أحد أكبر القوارض في العالم.

وتنكر الشرطي بزي حيوان الـ«كابيبارا»، الذي يصنف على أنه أحد أكبر القوارض في العالم، بهدف الإيقاع بأحد تجار المخدرات.

وظهر «الشرطي القارض» وهو ينفذ عملية الاعتقال بالاستعانة مع زملائه، ويمسك بالمجرم.