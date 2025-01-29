يصطاد سمكة قرش نادرة ويعيدها إلى البحر

اصطاد رجل أردني سمكة قرش صغيرة نادرة باستخدام صنارة في مياه العقبة بالبحر الأحمر، ثم أعادها إلى المياه لحرصه على الحفاظ على التنوع البحري.

وأوضح الدكتور مروان شريم، في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل، أنه أعاد السمكة إلى البحر مجدداً نظراً لكون هذا النوع من الأسماك يخضع للحماية في الوقت الحالي.

وقال: «من البحر الأحمر توثيق القرش الجميل، لأول مرة أراه، ولم يمر قبل ذلك عليّ، هذا القرش محمي وأعداده قليلة، ومعه ثلاث سمكات مرافقة له ما يدل على أنه ملك في البحر الأحمر، ويجب المحافظة على هذه الأنواع».

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من قبل متابعيه، حيث أشادوا بوعيه البيئي وحرصه على الحفاظ على التنوع البحري في خليج العقبة، الذي يعد موطناً للعديد من الكائنات البحرية الفريدة، حسب «روسيا اليوم».

وعاد طبيب الأسنان الأردني، الدكتور مروان شريم، بعد أن قضى في مهنة طب الأسنان أكثر من 30 عاماً إلى شغفه لهواية صيد الأسماك والترويج لها حتى أصبح من المؤثرين على مواقع التواصل، ودائماً ينشر مقاطع فيديو لأنواع مختلفة من الأسماك.