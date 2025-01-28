ياباني يجر عربة «ريكشا» قاطعاً 6000 كيلو متر

وصل رجل ياباني يبلغ 34 عاماً، أول من أمس، إلى كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا، في ختام رحلة تزيد على 6000 كيلو متر من كينيا إلى جنوب أفريقيا، قطعها وهو يجري بينما كان يجرّ عربة ذات عجلتين تُعرف بالـ«ريكشا».

وقد بدا التأثر على يوجي «غامب» سوزوكي عند إنهاء الرحلة، إذ شكر داعميه على مساندتهم له خلال مساعيه الأخيرة، التي بدأت في العاصمة الكينية نيروبي في يوليو، وأخذته عبر تنزانيا وزامبيا وبوتسوانا وناميبيا. وقال سوزوكي: «لم أكن لأتمكن من ذلك لولاكم يا رفاق. أنا أجري من أجل المتعة. لقد كنت أسافر منذ تسع سنوات بالفعل، وأحصل على القوة منكم يا رفاق، لذلك أعطيكم القوة أيضاً. هذه حياتي».

ويبلغ وزن عربة الريكشا التي يجرّها أكثر من 100 كيلوغرام. وهو يرتدي نسخة من جوارب التابي التقليدية اليابانية أثناء رحلاته.