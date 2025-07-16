الحلاقون أبطال مسابقة دولية في اليابان

احتشد مئات المتفرجين المتحمسين أول من أمس في ملعب بطوكيو يخصص عادة لمباريات الملاكمة، لكنهم حضروا هذه المرة لمشاهدة مسابقة من نوع مختلف، يتنافس فيها حلاقون. وشارك 12 متسابقاً من اليابان ودول أخرى في الدورة العالمية للحلاقين، واستعرضوا خلالها مهاراتهم في قص الشعر على أنغام موسيقى الهيب هوب.

وليست هذه البطولة مجرد مسابقة، بل هي محاولة لاستعادة ثقة الزبائن الذكور الذين بدأوا يبتعدون تدريجاً عن الحلاقين ويفضلون صالونات تصفيف الشعر. ولاحظ شو يوكوتا، أحد منظمي المسابقة، أن «قَصَة الشعر في صالون الحلاقة بمثابة ثقافة حقيقية للرجال في عدد كبير من البلدان»، بينما يفضل الشباب اليابانيون الصالونات. وتابع: «نسعى إلى تحويل قص شعر الرجال، أو الذهاب إلى الحلاق، إلى ثقافة ذكورية».

وتشكل الثقافة الشعبية اليابانية التي يهيمن عليها الممثلون الشباب وفرق الفتيان دافعاً للرجال إلى اعتماد قَصات الشعر الطويلة، فيما يشتهر الحلاقون عادة بقَصات الشعر القصيرة جداً أو المحلوقة أو الممشطة للخلف. كذلك ساهم التلفزيون في جعل مصففي الشعر المتميزين أشبه برموز للموضة، مما ساهم في ازدهار عمل الصالونات على حساب الحلاقين التقليديين. ويوجد في اليابان نحو 110 آلاف حلاق.