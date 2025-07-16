سرقة بيانات موسيقية وخطط حفلات لبيونسيه

سُرقت نواقل بيانات «يو إس بي» تحتوي على موسيقى غير منشورة للمغنية الأمريكية بيونسيه وخطط متعلقة بحفلاتها، الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، على ما أعلنت الشرطة أول من أمس. وتعرضت سيارة مستأجرة كان يستخدمها مصمم رقصات بيونسيه لعملية سرقة طالت أغراضاً كانت في داخلها، قبل يومين من انطلاق جولتها الغنائية «كاوبوي كارتر» في أتلانتا بولاية تكساس، وفق تقرير للشرطة. وأبلغ مصمم الرقصات كريستوفر غرانت الشرطة بأنه ركن السيارة المستأجرة وعاد ليجد زجاجها الخلفي محطماً. وذكر التقرير أن السيارة كانت تضم بداخلها نواقل بيانات «يو إس بي» تحتوي على موسيقى غير منشورة لبيونسيه، وخطط تصوير للحفلات، وقائمة حفلات سابقة ومستقبلية. وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به في السرقة لا يزال طليقاً.