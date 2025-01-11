مهووس أراد حرق مطعم فأشعل النار بسرواله

أطلقت الشرطة الأسترالية أمس عملية بحث عن شخص مُصاب بهوس الحرائق حاول إضرام النار في مطعم، إلا أنّ النيران شبّت في بنطاله فخلعه على عجل وهرب، على ما بيّنت مشاهد لكاميرات مراقبة نشرتها الشرطة.

ويظهر في لقطات الفيديو شخصان يرتديان سترتين وسروالين سوداوين أمام مطعم في ملبورن جنوب شرق أستراليا، ويحملان عبوة تحتوي على «سائل قابل للاشتعال» بحسب الشرطة.

وحاول أحدهما إشعال السائل في واجهة المبنى، في زاوية لا تلتقطها كاميرا المراقبة، ونشب حريق فجأة في سرواله، فخلع الشخص السروال على عجل وهرب عارياً. ولا يبدو أن شريكه قد أصيب. وأشارت شرطة ولاية فيكتوريا التي نشرت اللقطات الخميس، إلى أنّ محاولة حرق المطعم تمت في 25 ديسمبر.