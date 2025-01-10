اعتقال كندي يحمل جمجمة تمساح في مطار دلهي

قالت السلطات الهندية إنها ألقت القبض في مطار دلهي على رجل كندي يبلغ من العمر 32 عاماً، لحمله جمجمة تمساح في حقيبته، وكان في طريقه إلى كندا عندما تم إيقافه، وفق صحيفة «هندوستان تايمز».

وقالت جمارك دلهي في بيان: «عند الفحص، تم اكتشاف جمجمة ذات أسنان حادة، تشبه فك تمساح صغير، وتزن حوالي 777 غراماً، ملفوفة بقطعة قماش»، مبينة أنه تم القبض على الرجل وتسليم الجمجمة إلى إدارة الغابات والحياة البرية.

وتوصل تحليل الجمجمة الذي أجرته إدارة الغابات والحياة البرية إلى أنها تنتمي إلى نوع محمي بموجب القانون. وقال راجيش تاندون مسؤول في إدارة الغابات لصحيفة «تايمز أوف إنديا» إن الرجل الذي اشترى الجمجمة من تايلاند، «لم يكن يملك الإذن الإلزامي المطلوب لحمل أشياء متعلقة بالحياة البرية».