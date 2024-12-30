رصد «المتمارضين» بالعمل «مهنة» تزدهر بألمانيا

أصبحت الزيادة الكبيرة في الإجازات المَرَضية بين الموظفين والعمال في ألمانيا، مبعث قلق كبير لأصحاب الشركات، لكنّها، أيضاً، مصدر رزق لماركوس لينتز الذي يدير شركة متخصصة في كشف ادعاءات المرض الكاذبة لدى الموظفين.

ويؤكد لينتز المقيم في فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، لوكالة فرانس برس أن وكالته التي تقترح التحقيق مع الموظفين المشتبه في ادعائهم المرض من دون وجه حق، لم تشهد مثل هذا الحجم من الطلب من ذي قبل.

ويقول «هناك عدد متزايد من الشركات التي لم تعد ترغب في تحمل هذا الوضع»، لافتاً إلى أن وكالته تتلقى ما يصل إلى 1200 طلب من هذا النوع سنوياً. ويضيف المحقق الذي يوفر هذه الخدمة منذ عام 1995: «إذا أخذ شخص ما 30 أو 40 أو في بعض الأحيان ما يصل إلى 100 يوم من الإجازات المَرَضية في السنة، فإنه سيصبح في مرحلة معينة غير ذي جدوى اقتصادياً لصاحب العمل».