ورقة «يانصيب» تحصد 1.22 مليار دولار

فازت ورقة «يانصيب» تم سحبها في ولاية كاليفورنيا بجائزة مالية تبلغ قيمتها 1.22 مليار دولار، على ما أعلن منظمو سحوبات «يانصيب ميغا ميليينز» أمس.

وأعلنت «ميغا ميليينز» أن التذكرة بيعت في ولاية كاليفورنيا. ولم تُعرف بعد هوية الجهة الفائزة، ولم يتضح ما إذا كان صاحب ورقة اليانصيب على علم بأنها فازت.

وأشارت «ميغا ميليينز» إلى أن الفائز اشترى ورقة اليانصيب من محطة وقود في بلدة كوتونوود، وذكرت أنه يمكن للفائز الحصول على مبلغ 1.22 كاملاً مقسطاً على دفعات سنوية مدى 30 عاماً، أو اختيار استلام دفعة نقدية واحدة بقيمة 549.7 مليون دولار قبل الضرائب. وبلغت أكبر جائزة يانصيب في التاريخ 2.04 مليار دولار، وبيعت ورقة اليانصيب الفائزة بها في كاليفورنيا أيضاً.